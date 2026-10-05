‎À Thiès, le Directeur général de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), Thierno Alia Mbengue, poursuit ses activités de proximité à Cité Lamy, dans la commune de Thiès Est. Entre action sociale, soutien à l’éducation et mobilisation politique autour de KIIRAAY, le week-end du responsable a été particulièrement chargé. ‎ ‎Originaire de Cité Lamy, Thierno Alia Mbengue a marqué son retour sur le terrain par plusieurs initiatives destinées notamment aux jeunes et aux élèves du quartier. Une dynamique qui intervient alors que le responsable poursuit parallèlement sa mobilisation autour de KIIRAAY à Thiès. Des initiatives de rapprochement avec ce parti avaient déjà été signalées ces dernières semaines dans la commune de Thiès Est. ‎ ‎300 kits scolaires et 50 prix d’excellence ‎ ‎À l’occasion d’une journée dédiée à l’éducation et à l’excellence, Thierno Alia Mbengue a participé à la remise de 300 kits scolaires aux élèves de Cité Lamy, ainsi qu’à la distribution de 50 prix d’excellence aux meilleurs élèves, du CI à la classe de 3e. ‎ ‎La cérémonie s’est tenue à l’école Moda Kane, en présence de responsables scolaires, de parents d’élèves et de nombreux bénéficiaires. Selon l’APS, Thierno Alia Mbengue, parrain de la manifestation, a expliqué que cette initiative visait notamment à contribuer à alléger les charges des familles et à permettre aux élèves de démarrer l’année scolaire dans de meilleures conditions. ‎ ‎Un geste qui intervient dans un contexte où la rentrée scolaire représente une charge importante pour de nombreuses familles. À Cité Lamy, l’initiative a ainsi été accueillie comme un soutien concret aux parents et un encouragement adressé aux élèves. ‎ ‎KIIRAAY s’installe à Cité Lamy ‎ ‎Au-delà de l’aspect éducatif, le week-end a également été marqué par l’installation de la Cellule KIIRAAY de Cité Lamy. ‎ ‎Cette étape constitue un nouvel épisode de la dynamique politique menée par Thierno Alia Mbengue dans son quartier d’origine. Le responsable affiche désormais ouvertement son engagement politique et multiplie les activités de proximité, tout en conservant un discours centré sur la jeunesse, l’éducation et le développement local. ‎ ‎Une soirée consacrée à la jeunesse ‎ ‎La journée s’est poursuivie avec plusieurs activités dédiées à la jeunesse. Thierno Alia Mbengue a notamment pris part à la grande finale d’un tournoi de football opposant Jambaar à Diamaguène, au terrain Jambaar. ‎ ‎La soirée s’est également poursuivie avec des feux de joie aux côtés des jeunes de l’ASC Entente Harcos Gouye Sombel, à Keur Serigne Ablaye Yakhine. ‎ ‎À travers cette série d’activités, le DG de l’ANER cherche à maintenir une présence de proximité dans son quartier et à mettre en avant des actions touchant directement les jeunes et les familles. ‎ ‎« Diomaye mofi né » ‎ ‎Sur le terrain politique, Thierno Alia Mbengue assume également son soutien au président Bassirou Diomaye Faye. ‎ ‎Le responsable de KIIRAAY revendique clairement son positionnement en faveur du chef de l’État et martèle son slogan : « Diomaye mofi né ». ‎ ‎Par cette formule, Thierno Alia Mbengue entend réaffirmer son choix politique et son soutien à la vision portée par le président Bassirou Diomaye Faye. Une position qui accompagne désormais ses activités de terrain à Thiès, notamment à Cité Lamy. ‎ ‎Entre soutien à l’école, promotion de l’excellence, activités sportives et mobilisation politique, le week-end aura donc été marqué par une forte présence de Thierno Alia Mbengue auprès des populations de son quartier d’origine. ‎ ‎ ‎ ‎