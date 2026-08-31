



Une nouvelle étude révèle comment les réseaux internationaux de l’arnaque exploitent les applications de messagerie du quotidien pour s’emparer de l’argent et des données personnelles des internautes africains en quelques minutes seulement.



Abidjan, le 31 août 2026 - Pour la toute première fois, une étude mondiale menée par Kaspersky chiffre la rapidité, le coût et le lourd impact psychologique des arnaques par messagerie. En s'appuyant sur les témoignages de victimes du monde entier, l'enquête révèle que les escrocs se servent de simples messages du quotidien pour subtiliser argent et données personnelles en quelques minutes seulement, causant ainsi des dommages financiers et émotionnels à long terme.

En Afrique, les conséquences sont particulièrement marquées. En Côte d'Ivoire, 69 % des victimes déclarent avoir perdu de l'argent à la suite d'une arnaque par messagerie, tandis que 63 % affirment s'être fait dérober des données personnelles. Au Sénégal, plus de trois quarts des victimes (77 %) ont subi une perte financière. Dans bien des cas, les victimes tombent dans le piège avant même que le doute ne puisse s'installer, remettant leur argent ou leurs données personnelles à des cybercriminels qui se font passer pour des proches, des amis ou des marques de confiance.



Derrière ces messages du quotidien se cache un réseau mondial de l'arnaque ultra-rapide, opérant à l'échelle industrielle et utilisant l'IA pour se faire passer pour des proches, des amis ou des marques de confiance.



Ce phénomène a engendré une véritable économie de l'usurpation d'identité à grande échelle, reposant sur les fonds et les données personnelles dérobés. Les victimes se retrouvent ainsi lésées financièrement, ébranlées et profondément traumatisées.





Arnaqués en quelques minutes : le délit le plus rapide dont on puisse être victime aujourd'hui

Des e-mails professionnels aux conversations en famille, en passant par les notifications de livraison, les applications de messagerie sont au centre de notre quotidien. Mais elles deviennent aussi le vecteur privilégié de la fraude.



En Afrique francophone, ces arnaques débutent le plus souvent sur les plateformes que nous utilisons tous les jours. WhatsApp arrive en tête des canaux utilisés par les fraudeurs, cité par 63 % des victimes au Sénégal et 45 % en Côte d'Ivoire. Les SMS demeurent également un vecteur majeur, notamment au Sénégal où ils sont mentionnés par 51 % des répondants.



Bien que cela ne soit guère surprenant vu la quantité de messages reçus quotidiennement, c'est la rapidité avec laquelle ces arnaques se déroulent qui est frappante. À l'échelle mondiale, plus de la moitié des arnaques par messagerie (52 %) aboutissent en moins de 30 minutes et, pour 14 % des victimes, l'ensemble du processus est terminé en moins de cinq minutes. Les victimes sont poussées à agir dans l'urgence, souvent avant même d'avoir pu vérifier l'identité de leur interlocuteur.



Et pour mieux déstabiliser leurs victimes, les escrocs restent rarement au même endroit. En Côte d'Ivoire, près de neuf victimes sur dix (91 %) déclarent que l'arnaque s'est poursuivie sur au moins une autre plateforme, basculant par exemple d'un SMS à WhatsApp ou d'une application à une autre, et imitant ainsi les conversations et les notifications du quotidien pour ne pas éveiller les soupçons.



« Les fraudeurs s'appuient sur des contextes familiers, des environnements sociaux connus et des codes linguistiques bien ancrés pour persuader les victimes que leurs décisions sont rationnelles et raisonnées sur le moment », explique le Dr Elisabeth Carter, experte en linguistique légale et criminologue à l'Université de Kingston (Londres). « En réalité, ils construisent de toutes pièces une réalité factice où ces mêmes décisions finissent par causer de graves préjudices financiers et psychologiques. Il est extrêmement difficile de discerner une fausse réalité lorsque l'on y est plongé. Restez proches de vos amis et de votre famille, et parlez-leur de vos activités en ligne : il est bien plus facile, avec un regard extérieur, de repérer quand quelque chose cloche. »



Un impact financier immédiat et profondément personnel pour chaque ménage

L'aspect financier est tout aussi dévastateur. En Côte d'Ivoire, 69 % des victimes déclarent avoir perdu de l'argent, tandis que 63 % se sont fait dérober des données personnelles telles que des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des coordonnées postales ou des identifiants de connexion.



Pour de nombreux ménages, ces pertes représentent un choc financier réel. En Côte d'Ivoire, plus de 22 % des victimes ayant perdu de l'argent déclarent un préjudice compris entre 386 574 et 772 010 francs CFA, tandis que 26 % évoquent des pertes comprises entre 195 005 et 386 008 francs CFA.



Les arnaques sont rarement des cas isolés : les cybercriminels ciblent régulièrement plusieurs fois les mêmes personnes lorsqu'ils identifient une vulnérabilité ou un comportement exploitable.



L'effet de l'IA : les arnaques touchent toutes les générations et laissent des cicatrices émotionnelles

Les cartels de l'arnaque ne piègent plus seulement les personnes inexpérimentées ou âgées. Les données montrent que les victimes sont issues de toutes les générations, de la génération Z à la génération X. Face à la rapidité de ces attaques et à leur apparence familière, l'expérience et la maîtrise du numérique n'offrent plus de réelle protection.



L'intelligence artificielle est le véritable moteur de cette évolution, balayant définitivement l'époque des messages mal écrits et des signaux d'alerte évidents. Au Sénégal, 57 % des victimes estiment avoir été confrontées à des messages générés par l'IA et 60 % à des voix de synthèse ou clonées. En Côte d'Ivoire, 55 % évoquent l'utilisation de voix artificielles et 40 % de contenus deepfake.



En imitant les styles d'écriture, les tons de voix et même les relations personnelles, les escrocs peuvent rendre les faux messages suffisamment crédibles pour déjouer le doute instinctif, peu importe le niveau d'aisance numérique que pense avoir la victime.



Mais le préjudice subi par les victimes ne se limite pas aux pertes financières : le traumatisme émotionnel laisse des traces durables. En Côte d'Ivoire, les sentiments qui prédominent sont la frustration (41 %), le sentiment de trahison (39 %) et la colère (39 %). Bien après les faits, 43 % des victimes déclarent ressentir encore de la colère, tandis que 37 % se disent toujours affectées émotionnellement par l'expérience.







Un appel à la vigilance face aux menaces en ligne

Alors que les internautes, toutes générations confondues, peinent désormais à distinguer les vrais messages des faux, l'essor des arnaques générées par l'IA a provoqué une véritable crise de confiance. Kaspersky appelle le grand public à prendre du recul et à multiplier les niveaux de protection, en associant de bons réflexes à des outils spécialement conçus pour déjouer ces pièges fondés sur la précipitation et l'urgence. Parmi les mesures à adopter :

● Prendre un temps d'arrêt avant de réagir : Les messages réclamant une action immédiate, un paiement ou des données personnelles constituent un signal d'alerte majeur. Prendre le temps de la réflexion, ne serait-ce que quelques instants, permet de casser la dynamique de l'escroc.

● Vérifier les identités par soi-même : Utiliser des canaux de vérification sécurisés, recouper les informations des profils et, au moindre doute, ne pas hésiter à exiger des preuves d'identité supplémentaires.

● Protéger ses comptes avec des mots de passe robustes : L'utilisation de mots de passe uniques, générés par un gestionnaire de mots de passe, aide à consolider une bonne hygiène de sécurité numérique en évitant la réutilisation d'un même mot de passe d'un compte à l'autre. Ainsi, même si l'un des comptes est compromis, les autres restent à l'abri.

● Rester vigilant face aux liens et notifications suspects : La plupart des arnaques se propagent via des liens d'apparence légitime reçus sur les applications de messagerie ou par e-mail. Des solutions de sécurité permettent de surveiller l'activité des appareils, de détecter les comportements anormaux et de signaler les liens malveillants avant qu'ils ne fassent des dégâts.



« Ces nouvelles arnaques par messagerie sont pensées pour être indiscernables de nos communications habituelles », déclare Marc Rivero, Lead Security Researcher au sein du GReAT de Kaspersky. « De plus, l'IA accélère le mouvement : elle aide les escrocs à usurper l'identité de marques, de voix connues et de proches, à une échelle inédite. Être simplement informé des risques n'offre donc plus une protection suffisante. »



Il conclut : « Les utilisateurs doivent repérer les dangers plus tôt, avant d'être poussés à agir dans la précipitation. Il est essentiel de combiner de bonnes habitudes, comme faire une pause et vérifier les identités de manière indépendante, avec l'utilisation de solutions de sécurité robustes qui détectent et bloquent ces menaces en temps réel. »







Méthodologie de recherche



L'étude a été menée par Censuswide pour le compte de Kaspersky en avril 2026, auprès de 2 806 victimes d'arnaques par messagerie âgées de 16 à 61 ans, réparties en Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Serbie), en Amérique du Nord (États-Unis) et en Afrique (Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire).